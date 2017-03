O famoso cantor santiaguense Nenito Sarturi está com tudo acertado para o lançamento de mais uma obra, desta vez, com tema voltado à família. O artista fez parceria com o filho Leonardo Sarturi e promete lotar o CTG Os Tropeiros com a presença de outros nomes do nativismo. O evento será dia 25 de março em jantar festivo. O ingresso custa 60 reais para o casal, incluindo jantar e CD. Basta ligar 999712726 e/ou 999570525, com entrega a domicílio.

A ideia também

brotou em família

Nenito Sarturi tem mais de 30 anos de carreira, com centenas de letras gravadas, assim como centenas de vitórias em festivais. Em uma das viagens que fez com amigos músicos e com seu filho Leonardo, veio um questionamento: quantos trabalhos já havia escrito envolvendo temas de família. Nenito diz que não conseguiu responder, pois são muitos. “Aí surgiu, por sugestão do Leonardo, a ideia de gravarmos um Álbum juntos, reunindo algumas canções já gravadas e outras ainda inéditas, tudo falando em pais, mães, avós, filhos, netos, irmãos. São obras com nesse amor incondicional e indissolúvel que nos une aos nossos entes queridos”, destacou o artista.