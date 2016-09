É de autoria do deputado bombeiro o projeto que muda as regras de incentivo à cultura no Estado através do Pró-Cultura. A lei 13.490/10 que instituiu o sistema de apoio e fomento às atividades culturais, previa que as empresas que financiassem projetos abatessem até 100% do ICMS devido ao Estado, ficando condicionada à contrapartida de 10% por parte da doadora, depositada no Fundo de Apoio à Cultura. Esta lei favorecia eventos em cidades de pequeno e médio porte.

Já a lei 13.924/12 aumentou a contrapartida para 25%, dificultando a busca de apoiadores, como no caso da realização do Festival da Música Crioula de Santiago. Bianchini propõe uma contrapartida escalonada: eventos com patrocínio de até 100 mil – contrapartida de 5%; de até 200 mil – 10%; até 500 mil – 15%; até um milhão – 20%; acima de um milhão – 25%. “Só assim o incentivo estadual poderá atender, com justiça, a todas as cidades do Estado”, afirmou o deputado.