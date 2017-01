Polícia prende assassinos de Alacir e Dete Dessoe

Capão do Cipó – As polícias trabalharam rápido e já colocaram atrás das grades os dois responsáveis pela morte do secretário de Agricultura cipoense, Alacir Dessoe, e sua esposa Bernadete. Na noite de quarta a Polícia Civil prendeu Daniele Garcia das Chagas, 22 anos, em uma casa no bairro Nei Pereira, em Santiago. Ela estava com os objetos roubados do casal e as roupas usadas no crime.

Já na madrugada de quinta, 12, brigadianos colocaram as mãos em Volnei Dorneles dos Santos, 23. Durante depoimento na Delegacia, os dois confessaram o crime que ocorreu após uma discussão entre Alacir e Volnei, que estaria pescando no açude, o que o levou a matar a vítima. Na sequência, Bernadete também foi morta. Em seguida dos dois pegaram o carro do casal, celulares, documentos e fugiram para Santiago.