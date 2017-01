RS – O governo estadual já acumula uma dívida milionária com 245 casas de saúde gaúchas, incluindo o hospital de Santiago. O pagamento de programas de março, abril, maio, outubro e novembro de 2016 não foi repassado e com isso, muitos hospitais não estão conseguindo pagar seus funcionários. Enquanto isso, a secretaria Estadual da Saúde aguarda a conclusão do pagamento integral dos servidores públicos para programar repasses aos hospitais.

Uma pesquisa da Federação das Santas Casas do RS (representante dos hospitais que atendem mais de 70% do SUS no RS) revela que 60% das instituições não têm como pagar a folha de dezembro que venceu no dia 5; assim como 39% estão com pagamento de férias atrasadas, 27% ainda não cumpriram com o 13º e 42% estão com salários de outros meses atrasados.

HCS segura as pontas

De acordo com o diretor Rúderson Mesquita, a dívida do Estado com o hospital santiaguense já chega a 5 milhões. Porém, ao contrário de outras instituições, a folha de pagamento ainda não está comprometida, assim como outros serviços. “Até o momento, não fomos afetados com os atrasos porque recorremos às linhas de financiamento com aval pessoal do provedor e administrador”, comenta.