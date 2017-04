Em 2018, votarei em branco!

(por Denilson Cortes)

A Reforma Política em debate no Congresso Nacional, se for aprovada, vai acabar de vez com a chance do brasileiro mudar este país através do voto. Muita gente não está se dando conta, mas a proposta de lista fechada servirá apenas para dar foro privilegiado aos mesmos de sempre, que continuarão a ser candidatos. E reeleitos, com toda certeza. O voto em lista fechada é o pior método que existe, porque os partidos enumeram os seus candidatos por ordem de preferência e a distribuição de vagas será pelos preferenciais.

Imaginem o PP gaúcho. Poderá colocar como número 1, Heinze. Número 2, José Otávio. 3 – Hann. E por aí vai. Você não vota neles, vota no partido. Caso o PP eleja três, serão eles que assumem, independentemente se o seu candidato era o número 10. Mesma coisa no PT, que poderá colocar Pimenta – 1; Valdeci -2… Lógico que os partidos vão priorizar os de sempre e que estão envolvidos em roubalheiras, pois bastará meia-dúzia de votos na tal lista para que se elejam e sigam livres da Justiça. Mas não com meu voto. Se a tal lista vingar, em 2018, teclarei a tecla ‘branco’.