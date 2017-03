Na manhã desta sexta-feira, 10, a comarca santiaguense ganhou mais um reforço de peso. Ana Paula da Silva Tolfo assumiu a 1ª Vara Cível, tornando-se a terceira juíza estadual de Santiago, juntamente com Cecília Bonotto, titular da Vara Criminal, e a juíza da 2ª Vara Cível, Ana Paula Niquel dos Santos. A cerimônia de posse aconteceu no Fórum com a presença de autoridades civis e militares de Santiago e Capão do Cipó, além de funcionários e convidados.

Ana Paula Tolfo é natural de Santa Maria e formou-se em Direito pela UFSM, em 2001. Já atuou em Gravataí, Giruá, Caçapava do Sul e até dezembro do ano passado estava como titular em São Pedro do Sul. Mudou-se para Santiago com a família há um mês e começa os trabalhos na segunda-feira, 13.

A nova juíza santiaguense recebeu as boas-vindas da diretora do Fórum, Cecília Bonotto, que ressaltou a importância da vinda de Ana Paula, tendo em vista que a 1ª Vara estava sem um titular desde outubro de 2015. “Nós juízes somos quase como forasteiros. Passamos por muitos lugares e, muitas vezes, ficamos por pouco tempo”, comentou Cecília, destacando a relevância do evento de apresentação da nova colega.

Em seu pronunciamento, Ana Paula Tolfo agradeceu pelas boas-vindas, reconheceu que há muito a ser feito e salientou a importância de todos para que o serviço renda. “O trabalho só se faz em equipe e pretendo que ele seja feito da melhor forma possível”, disse. A juíza ainda reforçou que sabe o peso que sua caneta tem e comentou sobre a importância do trabalho das mulheres dentro do judiciário. “Certamente vocês sabem muito mais do que preços de supermercado”, comentou para as outras juízas fazendo referência ao criticado discurso do presidente Michel Temer, no Dia Internacional da Mulher.

Desde a saída do juiz Rafael Silveira Peixoto, a juíza Ana Paula Niquel dos Santos, titular da 2ª Vara, respondia também pela 1ª. Ela se pronunciou durante a posse. Deu as boas-vindas à nova colega e reforçou sobre a importância de sua vinda para a manutenção da qualidade do trabalho.