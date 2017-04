Faltam poucos dias para o show das coleguinhas

Santiago – No dia 14 de abril (Sexta-Feira Santa), a dupla Simone e Simaria fará show no estádio Alceu Carvalho, numa promoção do programa Top Sertanejo (Rádio Nova 99) do comunicador Iuri Guasso. Depois de Thaeme & Thiago, Marcos e Belutti, chega a vez das famosas Coleguinhas, em mais um dos grandes shows que o empresário traz a Santiago.

História – As irmãs baianas enfrentaram grandes desafios até chegarem ao estrelato. Donas de voz marcante e personalidade nordestina, já passaram pela banda do Frank Aguiar. Agora, em carreira solo com “As Coleguinhas”, a dupla tem shows sempre lotados é faz sucesso no Youtube, conseguindo também entrar para os Trending Topics mundiais do Twitter.

Uma carreira que começou na infância

A história da dupla começa na cidade de Uibaí, Bahia. Simaria começou a cantar aos seis anos na padaria do seu pai. Simone passou a apreciar a irmã e querer cantar também. Porém, falavam que ela só atrapalhava o desempenho da outra. As irmãs passaram a participar de festivais de calouros e ao contrário do que muitos pensam, o projeto da dupla começou naquela época e não em 2012, como dizem. Com o dinheiro ganho em alguns shows, a mãe comprou passagens e partiu com as irmãs para São Paulo, em busca de uma vida melhor. O pai delas, já morando no Mato Grosso, faleceu. A condição financeira era alarmante e a família não pôde sepultar o corpo, sendo enterrado como indigente, uma dor sem fim para as cantoras que relembraram o fato em recentes entrevistas.

A carreira demorou a decolar

Sem sucesso na capital paulista, as irmãs voltaram para a Bahia. E sua mãe continuou em São Paulo trabalhando, até que as condições financeiras melhoraram e as garotas voltaram. Aos 14 anos Simaria começou a fazer shows em uma casa de forró. Foi nesse período em que ela conheceu Frank Aguiar, com quem passou a trabalhar. Mais tarde, escolhida por meio de um concurso com o público, Simone também entrou para a banda de Frank. A parceria durou sete anos para Simaria e cinco para Simone, até que as irmãs quiseram investir em novos projetos e começaram a fazer shows solo. Mas, sem empresário e dinheiro, o projeto não decolou. Até que em 2007 surge uma oportunidade que mudaria o rumo desta história com o convite para integrarem a banda “Forró do Muído”, um grande sucesso em todo norte e nordeste.

Enfim, o sucesso!

Em 2012 a dupla tomou a decisão de seguir carreira solo e desde então é só agenda lotada. As Coleguinhas é uma das atrações mais contratadas. Quem for ao show em Santiago cantará com a dupla sucessos como São amores, Mentes tão bem, Quando o mel é bom, Colado nas tuas mãos, Eu choro, Quem te disse isso, Por que dói, Você é muito mala, Meu violão e o nosso cachorro, e Loka (gravado em parceria com Anitta).

Pontos de venda:

Os ingressos podem ser comprados em Santiago: na rede Guasso Supermercados, Frescalle e Bar do Brauner. Em São Francisco, Loja Rei 10; Unistalda, Loja Flor de Lis; Nova Esperança, Bar do Miúdo; São Vicente, Loja D’ Jeans; Alegrete, com Rafael Pedroso pelo WhatsApp 98448-4485.