Governo estadual ainda não sabe como pagará salários

A secretaria da Fazenda deve anunciar nesta terça, 27, quando e de que forma serão pagas as folhas de dezembro e o 13º salário do funcionalismo público. A tendência é que o governo opte por utilizar o dinheiro em caixa para pagar uma parcela mais alta aos servidores, no dia 30, superior a 2 mil, relativa à folha de dezembro, atrasando ainda mais a gratificação natalina, cujo prazo venceu no dia 20. Um dos motivos que devem levar à decisão é o fato de que algumas das cerca de 30 liminares judiciais proibindo o atraso nos salários já estão com trânsito em julgado, enquanto para as nove ações no mesmo sentido, referentes ao 13º, ainda há possibilidade de recurso.

A folha de dezembro está estimada em 1,41 bilhão, incluindo celetistas, consignações e tributos. O pagamento integral do 13º gira em torno de 1,25 bilhão. No dia 30, data dos depósitos dos salários, o governo espera ter no Tesouro do Estado aproximadamente 630 milhões. O valor será composto por recursos do ICMS da telefonia, energia elétrica e telecomunicações e do pagamento antecipado do IPVA.