Santiago – Em um mercado muito concorrido, as empresas priorizam a excelência no atendimento para fidelizar os seus clientes. O Senac de Santiago entende a necessidade de encontrar profissionais qualificados para trabalhar com o público e, por isso, está com inscrições abertas para o curso de Atendimento ao Cliente em Vendas. As aulas iniciam no dia 4 de abril e os encontros acontecem nas terças e quintas, das 19h às 22h.

Com carga horária de 24 horas, a qualificação capacita para a aplicação de técnicas ao atendimento de modo a identificar as necessidades e os perfis de cada cliente. Os encontros irão abordar assuntos como ética, postura profissional, relacionamento interpessoal e aspectos legais do atendimento.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Senac, localizado na rua Getúlio Vargas, 1079. Mais informações pelo fone (55) 3251-5528 ou através do site www.senacrs.com.br/balcaosantiago. Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação (no ato da matrícula) do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.