Nossas mulheres em ação

Santiago – O Centro Empresarial irá reunir as potencialidades de Santiago em um evento dedicado a elas. O workshop Mulheres em Ação acontece na quarta, 22, às 19h30, no salão de eventos do CES. Na ocasião, será lançado o Núcleo Mulher Empreendedora, do Programa Empreender. O evento é gratuito, pede-se apenas a doação de um produto de perfumaria, meias ou mantas para as senhoras do asilo. Para garantir a presença ligue 3249-9100, até o meio-dia de terça, 21.

Ela vem compartilhar o que sabe

O Mulheres em Ação terá uma atração pra lá de especial. A palestrante e empreendedora Mileine Vargas compartilhará toda a sua experiência com as participantes. Ela é trainer, tem formação completa em Programação Neurolinguística (certificados nacionais e internacionais), graduação em Design, pós em Gerenciamento de Projetos, e é mestranda em Educação. Também foi gestora na área gráfica por quase 20 anos. Em entrevista ela fala sobre o que as mulheres podem esperar do evento e as lutas femininas.

Expresso – O que esperar do encontro em Santiago?

Mileine – Em todas as palestras, workshops e atendimentos individuais que realizo, busco oferecer aos meus clientes maior desenvolvimento pessoal e profissional, melhora da autoestima, maior autoconhecimento e mudanças de comportamentos prejudiciais. Para Santiago, especialmente, eu trarei diversas ferramentas para que as mulheres realmente entrem em ação, na prática, já no dia seguinte. Vou trabalhar estratégias para realização dos sonhos. Com certeza, todas sairão transformadas do meu workshop, muito mais confiantes, animadas e determinadas para colocar em ação todos os seus objetivos e metas para 2017!

Expresso – Haverá o lançamento de um núcleo. Como você vê esses grupos para o empoderamento feminino?

Mileine – Eu aplaudo! Considero fundamental as mulheres se unirem, se ajudarem, se apoiarem, cada vez mais. Estamos passando por um momento em que ainda é necessário este tipo de iniciativa. Nunca vimos eventos exclusivamente para homens, porém eles, até pouco tempo atrás, ainda eram a maioria nesses espaços e as mulheres eram minoria, no palco e na plateia, e acabavam ficando à margem. Sonho e acredito em um futuro em que grupos somente de mulheres não precisarão mais existir, em que a igualdade vai imperar e homens e mulheres serão vistos e tratados mutuamente de forma totalmente igualitária. Não gosto do termo ‘empoderamento’, pois suscita que não temos poder e que precisamos passar por um processo para que passemos a tê-lo. Nós já nascemos e somos muito poderosas. Ainda assim, entendo que ainda precisamos nos empoderar perante e frente aos homens e até mesmo em relação às mulheres machistas (sim, elas ainda existem), ou seja, frente à sociedade, para que tenhamos tudo o que sempre quisemos e merecemos: uma situação de igualdade em relação aos homens.

Expresso – Qual o caminho para a mulher firmar-se na carreira, na vida pessoal e ser mais feliz?

Mileine – O caminho é acreditar em si mesma, no seu valor, nas suas potencialidades, nas suas qualidades, nos seus talentos tanto nos relacionamentos como na carreira. Toda mulher é maravilhosa como ela é. Não deve se comparar nunca às outras, pois é única, em todos os sentidos. Paralelamente, é importante desenvolver os pontos fracos, a fim de estar em movimento e em crescimento constante. Como temos uma sobrecarga de obrigações com família, casa, casamento, filhos, carreira, beleza, entre outras, precisamos ter noção de que nós precisamos ser super-heroínas. Devemos escolher o que queremos priorizar a cada momento da vida e ter foco para atingirmos os resultados que queremos, um a um, buscando manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

Expresso – Por que as mulheres ainda sofrem tanto por machismo e violência?

Mileine – Em primeiro lugar, o machismo e a violência contra a mulher não deveriam existir. Como existem, evidentemente, fazem a mulher sofrer. O fim desses males depende principalmente de uma mudança de atitude por parte dos homens, mas também por parte das mulheres. Nós não podemos mais ficar quietas, aceitar, permitir qualquer tipo de atitude machista ou violenta por parte de qualquer homem. Precisamos reagir e exigir respeito ao menor sinal de violência. Porém, muitas mulheres não denunciam porque dependem financeiramente e emocionalmente de homens machistas e violentos, com os quais moram junto, são casadas ou que são pais de seus filhos, e porque temem uma reação ainda mais violenta por parte do homem ao saber que ele foi denunciado. Então, infelizmente, ela segue vítima. Ainda é uma realidade muito triste de muitas mulheres Brasil afora. Os dados são alarmantes.

Pode-se dizer que houve algum avanço nessa luta?

Mileine – Quanto mais o machismo e a violência são denunciados pelas mulheres e pelos meios de comunicação e quantos mais leis e iniciativas públicas são criadas para nos proteger, melhor! Mais os homens se dão conta de que as mulheres merecem tanto respeito, espaço, salário, cargo quanto eles e se envergonham de manter posturas machistas ou violentas contra elas. Existe todo um movimento neste sentido e isso é muito positivo. Muitos homens já refletiram e mudaram suas atitudes por causa dessas ações a favor das mulheres. E precisamos comemorar, valorizar e agradecer as vitórias. Nada é do dia para a noite. Mas eu acredito que a situação, em geral, está gradualmente melhorando para a mulher.