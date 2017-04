O que será feito para acabar com a superlotação no presídio de Santiago?

A edição do Expresso desta semana,14 de abril, traz reportagem sobre a superlotação no presídio de Santiago. A juíza da Vara Criminal, Cecília Bonotto, aborda o assunto e explica o que está sendo feito para resolver o problema. Abaixo, leia abaixo a íntegra da nota enviada ao jornal.

O problema do Sistema Carcerário Gaúcho e, em especial, de Santiago.

O problema relatado pelo sindicato dos servidores da SUSEPE não é algo de agora. Já, há muitos anos, o Presídio de Santiago possui a mesma estrutura sanitária, entretanto, o número de presos só vem aumentando. No ano passado, o Poder Judiciário de Santiago promoveu a troca de toda a instalação elétrica da casa prisional, pois estava prestes a “ficar as escuras”. A falta de efetivo de agentes é uma realidade de todas as unidades prisionais do Estado, sendo isso ainda mais acentuado nas casas prisionais de maior porte. A falta de recursos humanos e materiais, por parte do Poder Executivo Estadual, é LAMENTÁVEL.

A questão relativo a execução da pena privativa de liberdade no RS é de competência e atribuição EXCLUSIVA do Poder Executivo Estadual. Assim, os servidores da SUSEPE, manutenção das unidades prisionais, alimentação, assistência médica, criação de vagas para apenados no sistema são de responsabilidade do Governador do Estado. O Poder Judiciário tem, SOMENTE, competência JURISDICIONAL no cumprimento da pena, isto é, apenas fiscaliza e julga questões de ordem jurídica, não sendo o responsável pelas questões financeiras da unidade prisional e muito menos relacionada a questão de pessoal (agentes penitenciários).

Esse retrato do sistema prisional local não é privilégio de Santiago. A maioria das unidades prisionais do Estado possuem a mesma realidade.

Adiantando-se ao problema observado pelo Poder Judiciário em relação à crise do sistema carcerário no Estado, O Presidente do Tribunal de Justiça do RS , com o apoio da Corregedoria Geral de Justiça, convocou todos os magistrados com jurisdição nas VECs com Presídio para pensarmos em alternativas. Desse encontro foi redigido um documento (encontra-se no página do TJRS) assinado por todos os juízes presentes, relatando a situação preocupante do sistema carcerário gaúcho e solicitando providências às autoridades competentes a fim de se evitar algum dano maior e de preservar direitos de todos os cidadãos.

Passo a transcrição do referido documento:

CARTA DOS JUÍZES DA EXECUÇÃO CRIMINAL

Os magistrados da execução criminal do Estado do Rio Grande do Sul, reunidos em 14 de março de 2017 em Porto Alegre, com a finalidade de discutir a crescente taxa de encarceramento, a insuficiência de vagas em presídios e a ineficácia da pena de prisão, externam sua preocupação com a grave crise que assola o sistema prisional gaúcho, em especial por afetar diretamente a segurança pública e a vida em sociedade.

Os presídios do Estado, em maioria, estão superlotados, com taxas de ocupação de presos muito acima da capacidade de engenharia. Os efeitos da superlotação, somados à ineficiência do Estado, implicam não somente a violação de direitos da pessoa privada da liberdade, mas também o fortalecimento das facções e o aumento da criminalidade e da violência.

No Rio Grande do Sul, quase 7.000 presos encontram-se em prisão domiciliar por carência de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Destes, 2.900 estão monitorados eletronicamente. Como se não bastasse, na Região Metropolitana de Porto Alegre, detentos têm permanecido irregularmente em carceragens de delegacias de polícia, em viaturas oficiais e até mesmo algemados em lixeiras e corrimãos

de escadas, situação inaceitável.

Além disso, a população prisional gaúcha, que em meados da década de 90 era de 11.000 presos, hoje supera 35.300 presos entre homens e mulheres. Existe um déficit superior a 11.000 vagas.

Considerados os últimos 04 anos (2013-2016), constata-se um aumento real médio, por ano, de 6,8% de pessoas presas. Se mantida essa tendência, o Estado terá, em 2027, uma população carcerária próxima de 60.000 presos e, em 2037, de 90.000 presos.

Para absorver essa demanda, haveria a necessidade de disponibilizar no mínimo 2.500 vagas por ano, ao custo projetado e aproximado de R$ 60.000,00 cada uma, segundo valores informados pela SUSEPE, o que representaria um investimento anual de R$ 150.000.000,00, sem considerar o custo com manutenção dos estabelecimentos e a nomeação de novos servidores, o que parece inimaginável frente à crise financeira do Estado, que sequer logrou concluir, em dois anos, 5% faltantes da obra do Complexo Prisional de Canoas, com capacidade para 2.808 presos.

Não se ignora, também, a existência de aproximadamente 12.300 mandados de prisão pendentes de cumprimento, os quais, se cumpridos fossem, esbarrariam na falta de vagas no sistema prisional.

A propósito, nota-se que o elevado número de prisões não tem exercido qualquer freio à criminalidade. Ao contrário, tem servido apenas para fortalecer grupos criminosos, que ocupam os espaços relegados pelo Estado e exercem o controle de fato dos estabelecimentos, de lá comandando a prática dos mais variados crimes. Não por acaso, 70% dos indivíduos que ingressam no sistema prisional possuem, no mínimo, uma passagem anterior em algum presídio. Em outras palavras, o sistema se retroalimenta a partir de suas próprias deficiências.

O cenário, portanto, é crítico, inspira cautela e impõe a adoção de medidas urgentes e eficazes pelo Poder Executivo, responsável pela gestão do sistema prisional, para coibir a reprodução de rebeliões, como as recentemente ocorridas nos Estados de Roraima, Amazonas e Rio Grande do Norte.

No Rio Grande do Sul, desde dezembro de 2016, eclodiram rebeliões nos Presídios de Getúlio Vargas, Bagé, Três Passos, Carazinho, Sarandi, Uruguaiana e São Borja, das quais resultaram mortes, feridos e danos ao patrimônio público.

Advertimos, com base nas informações do mapa carcerário divulgado pela SUSEPE, que 30 presídios do Estado, de regime fechado, apresentam taxa de ocupação superior a 200% de sua capacidade de engenharia.

A persistir a inércia do Estado, corre-se o risco de outras rebeliões, talvez com resultados ainda mais graves e violentos e que ultrapassem, inclusive, os muros do sistema prisional, atingindo diretamente a população.

Alertamos que a construção de novos estabelecimentos prisionais, isoladamente, não basta. É preciso muito mais do que isso. Torna-se imprescindível assegurar condições mínimas e dignas para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mediante oferta de trabalho e estudo e assistência à saúde. Do contrário, os presídios somente produzirão mais violência em prejuízo da almejada paz social.

Reconhecemos que o Tribunal de Justiça, na esfera de sua competência, tem empreendido esforços para amenizar a crise instalada no sistema prisional. Nesse sentido, destacamos a importância dos projetos que visam à criação de cinco Varas Regionais de Execução Penal e à implantação do sistema de videoaudiência, inclusive em estabelecimentos prisionais, bem como das políticas voltadas à realização de mutirões para agilização dos processos de execução criminal e à destinação de recursos oriundos das penas pecuniárias para projetos de relevo ao Estado, como a reforma do Instituto Psiquiátrico Forense no valor aproximado de R$ 5.000.000,00.

Informamos que, somente nos anos de 2014 e 2015, foram destinados pelos magistrados da execução penal quase R$ 9.000.000,00, provenientes das penas pecuniárias, a entidades vinculadas à segurança pública, especialmente para manutenção e ampliação de presídios e reaparelhamento das polícias.

Enfim, instamos o Poder Executivo a apresentar um plano de ação eficaz e reafirmamos nosso compromisso com a preservação da ordem pública, com o respeito aos direitos e deveres da pessoa privada da liberdade e com o cumprimento da Lei de Execução Penal e da Constituição Federal.

Porto Alegre, 14 de março de 2017.

Em Santiago, mais uma vez, o Poder Judiciário, tentando auxiliar na resolução do problema de superlotação do Presídio de Santiago, está promovendo a ampliação da unidade prisional desta comarca, que possui a mesma estrutura física há mais de 30 anos. Entretanto, como se trata de uma obra de grande complexidade, os atos preparatórios relativo a projetos e a orçamentos são lentos. Com isso, a previsão do início das obras é para o segundo semestre de 2017, com o término do serviço em 2018.

Ainda, a participação da Sociedade nesse projeto de ampliação será muito importante, pois os recursos financeiros, que o Poder Judiciário possui, oriundos das verbas de execução de penas pecuniárias, são limitados para execução da obra e, certamente, o Conselho da Comunidade deverá fazer algum tipo de atividade beneficente para auxiliar, de alguma forma, na conclusão da ampliação do Presídio de Santiago.

O problema de segurança público não é exclusivo das autoridades, mas sim dos todos os cidadãos !

Cecília Laranja da Fonseca Bonotto

Juíza de Direito da VEC de Santiago