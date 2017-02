Vai, mas só a partir de janeiro de 2018, quando começará o desligamento do sinal analógico em algumas localidades do RS, principalmente na região de Porto Alegre e Caxias. Nestas cidades, as tvs mais antigas (de tubo) deixarão de funcionar com a antena interna ou externa comum, que capta o sinal analógico. No entanto, basta comprar um conversor e uma antena UHF que as tvs continuarão a receber o sinal.

Na região – O custo varia, mas em média ficará em 200 reais. Quem pega o sinal pela Sky, OI ou mesmo a “gato” não tem com o que se preocupar, já que o sinal transmitido é digital. Na região de Santa Maria a mudança começa em dezembro do ano que vem, mas cidades como Santiago, São Vicente, Jaguari e São Francisco não estão na primeira lista. Com isso, é possível que a RBS passe a transmitir o sinal digital apenas de 2019 em diante. No Brasil o sinal analógico será desligado de vez em 2023.