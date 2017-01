Prédio do antigo Fórum deve ser ocupado em fevereiro

Santiago – Os delegados Charles Dias do Nascimento (Regional) e Guilherme Antunes (Pronto-Atendimento) confirmaram na tarde desta quarta-feira, 3, que a Polícia finalmente irá ocupar o prédio do antigo Fórum, na Pinheiro Machado. A mudança da Delegacia Regional e de Pronto-Atendimento está marcada para fevereiro. No local, trabalharão 55 servidores.

De acordo com os delegados, a destinação do prédio para a Polícia é fruto de uma negociação antiga, que começou em 2010 e se concretizou no final de 2015. Porém, até o início do ano passado havia uma disputa com a prefeitura e empresários, que solicitaram a estrutura para a possível criação da Casa do Empreendedor. O prédio acabou cedido é ocupado pela Civil em março do ano passado e, desde então, reformas começaram a ser feitas no local.

A previsão inicial era fazer a mudança até o meio de 2016. No entanto, logo viu-se que não seria possível. Além da falta de dinheiro, a Polícia tem apenas um funcionário contratado para trabalhar nas obras.

Investimento supera os 200 mil

O projeto inicial prevê um custo na média dos 200 mil para a reforma completa do prédio. No entanto, até o momento, apenas 30 mil foram conseguidos. Segundo Charles e Guilherme, o dinheiro veio apenas do Ministério Público Estadual e do Poder Judiciário.

O valor foi usado na reforma da estrutura (piso, telhado, paredes etc), mão de obra e em tintas, pois todo o prédio deverá ser pintado de branco, seguindo o padrão da Civil. Ainda falta arrumar algumas partes do piso e paredes, instalar a rede de internet e fazer uma limpeza geral.

É provável que nem tudo fique como previa o projeto inicial, mas os delegados garantem que farão a mudança até o próximo mês. “Nossa prioridade é a Delegacia de Pronto-Atendimento, porque temos atendimento ao público. O restante nós vamos adaptando melhor com o tempo”, comentam. Eles pedem ajuda da comunidade e empresas para doações de climatizadores e móveis.