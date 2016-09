(por João Lemes) Hoje o Rio Grande deu mais um grito de liberdade para marcar o dia 20, data histórica para quem teve antepassado que pelou na Revolução Farroupilha. Sabe-se que o nosso Estado foi o mais sangrento. Quase nunca ficava fora de uma boa peleia, seja com os de outras pátrias, seja nas guerras civis.

Muitos criticaram dizendo que o gaúcho é de uma “bagualeza” total. Outros apoiaram as batalhas em nome da vontade de sair das garras do poder lá de cima que achatava a todos. E há os que dizem até hoje que as guerras e revoluções eram sempre travadas pela burguesia, mas quem lutava e morria eram os pobres: negros, índios, mestiços e camponeses.

Mal ou bem, ricos e pobres formaram o povo deste torrão e deram origem às atuais gerações. O que importa é que tenhamos aprendido com o passado e nos dado conta de que a luta hoje é mais democrática, com a caneta no lugar da lança; com as ideias em vez de gritos e com a alma lavada com o chimarrão em vez de sangue de irmão.

Neste imenso chão, de tanta fartura, tem para todos os irmãos, basta que ensinemos a todos o valor do trabalho, do caráter, da amizade e do amor. Basta que tenhamos algo melhor que a simples aceitação das diferenças. Basta que tenhamos algo chamado respeito, esse sim deve ser o símbolo do gaúcho.