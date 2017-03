Falta pouco mais de um mês para as coleguinhas mais amadas do Brasil cantarem em Santiago. Simone e Simaria farão show no dia 14 de abril no estádio Alceu Carvalho, numa promoção do programa Top Sertanejo (Rádio Nova 99) do jovem comunicador Iuri Guasso, que já trouxe a Santiago no ano passado Thaeme e Thiago (8 de outubro) e Marcos e Belutti (7 de dezembro), colocando a cidade no roteiro de grandes shows nacionais. Antes da dupla de irmãs subir ao palco com toda sua energia e irreverência, tem tributo a Cristiano Araújo e as melhores do sertanejo com o santiaguense Pablo Henrique.

A carreira – O primeiro destaque nacional veio como back vocals do cantor Frank Aguiar, quando Simaria entrou para a banda com apenas 14 anos. Mais tarde, Simone juntou-se à irmã e, durante sete anos, Simone e Simaria foram conquistando o público de todo o Brasil junto com Frank Aguiar. Em 2012 as irmãs apostam em carreira independente. A decisão tornou a agenda da dupla bastante intensa, com shows por todo o Brasil.

Valores dos ingressos

Arquibancada – 40 (meia por 20).

Pista – 35 (meia por 17,50)

VIP prata – 70

VIP ouro – 90

Coleguinhas – 130

Mezanino – Reservas e informações pelo fone (55) 9 9654-3546

Camarote box (15 pessoas, brinde: 20 cervejas, 12 refrigerantes, 12 águas e 50 frios) – 2.500

Pontos de venda – Em Santiago na rede Guasso Supermercados, Frescalle e Bar do Brauner. Em São Francisco, Loja Rei 10; Unistalda, Loja Flor de Lis; Nova Esperança, Bar do Miúdo; São Vicente, Loja D’ Jeans; Alegrete, com Rafael Pedroso pelo WhatsApp (55) 98448-4485.