Semana Farroupilha: a vez do Irmãos Sagrilo

Santiago – Na próxima terça, 20 de Setembro, os santiaguenses estão convidados para ir à avenida ver a apresentação do piquete Irmãos Sagrilo. A entidade da Betânia comemora 30 anos em 2016 e é a homenageada da Semana Farroupilha. No desfile, os integrantes farão um resgate da história do grupo. A comemoração dos 30 anos começou na sexta com um grande jantar-baile animado por Luiz Cláudio e Grupo. Nesta semana a entidade promove jantares todas as noites, com animação de Ases do Fandango, Pedro Ivo e de Alma Campeira.

As invernadas de danças

O atual patrão do piquete é Carlos Fabiano Mulazzani da Luz, que conta com a dedicação e trabalho da