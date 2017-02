Serelepe traz alegria para todas as idades

Santiago –Todos os dias o riso marca encontro com os santiaguenses e até com moradores de outras cidades da região. Esse encontro acontece religiosamente às 21h15 na Estação do Conhecimento com o seguinte ritual: os atores sobem ao palco, o riso se “abanca”, a tristeza vai embora e a gargalhada se alastra. É mais ou menos assim que funciona o teatro de lona Serelepe, sob o comando do palhaço mais famoso do Estado: o Serelepe e sua trupe.

A geração do riso

A história do Serelepe começou há muitos anos em São Paulo. Depois de percorrer vários estados, passando a arte circense de geração a geração, eis que Marcelo Benvenuto de Almeida nasce em solo gaúcho e por aqui constituiu sua família, todos atores. De tempos em tempos eles voltam a Santiago onde já são tratados como se santiaguenses fossem.

Shows para todas as idades

O Teatro Serelepe é um dos raros teatros de lona que ainda existem no Estado. Diariamente recebe públicos de todas as idades para a comunhão do riso. Também há shows especiais só para a criança, como as apresentações com personagens divertidos do mundo do cinema, como “Os Minions” e a famosa Frozen, a grande novidade para breve em Santiago.

Ingressos – estão à venda na Estação por 10 reais a central e 15 a Vip. Crianças de 5 a 10 anos pagam apenas 8 reais. Informações: (55) 99984-9401.