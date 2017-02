O calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia foi divulgado pela Caixa nesta terça, 14. A ordem segue a data de nascimento, começando em 10 de março. No ano passado, o governo decidiu liberar o dinheiro retido para tentar estimular a economia. A expectativa é que 31 milhões de pessoas tenham direito ao saque, o que pode resultar em uma movimentação de mais de 40 bilhões. No Estado, 650 mil pessoas têm contas inativas até dezembro de 2015.

Calendário de pagamento

Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro vai sacar a partir de 10 de março. Nascidos em março, abril e maio no dia 10 de abril. No dia 12 de maio o dinheiro estará disponível para os nascidos em junho, julho e agosto. Os aniversariantes de setembro, outubro e novembro recebem em 16 de junho. E para quem nasceu em dezembro a liberação será em 14 de julho.

Página especial – Caixa criou uma página especial e um serviço telefônico para tratar das contas inativas. O banco orienta que os trabalhadores acessem o endereço www.caixa.gov.br/contasinativas ou liguem no 0800-726-2017 para que possam, de forma personalizada, saber o valor, data e local mais convenientes para os saques.

Como sacar o FGTS inativo

Os beneficiários terão quatro opções para recebimento dos valores: quem tem conta-corrente na Caixa poderá pedir o recebimento do crédito em conta, por meio do site das contas inativas. O saque também pode ser feito em caixas eletrônicos. Para valores de até 1.500, é possível sacar só com a senha do cartão do Cidadão, mesmo que o beneficiário tenha perdido o documento. Para valores de até 3.000, o saque pode ser feito com Cartão do Cidadão e a senha.

A retirada dos valores do FGTS inativo também pode ser feita em agências lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Neste caso, o beneficiário vai precisar do Cartão do Cidadão, da respectiva senha e de um documento de identificação.

Há, ainda, a possibilidade de retirar o dinheiro diretamente nas agências bancárias. Os documentos necessários são o número de inscrição do PIS e o documento de identificação do trabalhador. É recomendado levar também o comprovante da extinção do vínculo (carteira de trabalho ou Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).

Pelo celular

Há aplicativos do FGTS disponíveis para os sistemas Android e iOS (veja como baixar). Além de ser possível acessar o site via smartphone, o contribuinte pode optar por receber mensagens no celular com informações da conta do FGTS — assim, abre mão da correspondência recebida a cada dois meses com o extrato.

Por e-mail

O cidadão pode também optar por receber o extrato do FGTS pelo e-mail, informando a preferência no mesmo site em que consulta o extrato. (F: Caixa Federal)