O Colorado encontrou muita dificuldade na partida desta segunda,16, contra a equipe paulista, que saiu na frente com um minuto e meio de bola rolando. Lincon marcou o gol. O Inter teve a chance do empate num pênalti, mas Jonathan desperdiçou. Já no final do primeiro tempo veio a igualdade para os gaúchos no gol de Richard. Na saída de bola a Ponte atacou e chegou aos 2 a 1 com Mateus.

No tempo final o Inter voltou melhor e empilhou oportunidades desperdiçadas. O gol de empate Colorado foi de Leonardo Matos, aos 28 minutos. O Internacional soma quatro pontos. A Ponte tem dois empates. Na estreia ficou no 1 a 1 com o São Paulo. No outro jogo da rodada, o São paulo goleou os catarinenses da Chapecoense.

Renda: 3.804,00

Público: 224 pagantes

Rodada desta terça: Pela manhã, o Figueirense venceu o Gama por 2 a 1, no estádio municipal. Às 20h o Grêmio encara o Sport. O Tricolor ainda não pontuou. Na estreia perdeu o Gre-Nal (2 x 1). A equipe de Recife ganhou do Gama por 2 a 1.

Classificação

Grupo A: Palmeiras, 4 pontos; Tubarão, 4; 3 de Febrero, 1; Cruzeiro, 1; Atlético Santa Cruz, 0.

Grupo B: Figueirense, 6; São Paulo, 4; Inter, 4; Sport, 3.

Grupo C: Ponte Preta, 2; Grêmio, Gama e Chapecoense ainda não pontuaram.