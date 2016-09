Um grupo de 10 santiaguenses concluiu no final de semana a primeira etapa do curso de mergulho autônomo proporcionada pela Adventure Sportts em parceria com a escola Salva Mar, de Porto Alegre. As aulas teóricas e práticas foram no final de semana, totalizando 30 horas de curso. Agora, os participantes irão a Pantano, dia 1º de outubro, para fazer a prova prática e ganhar a carteirinha internacional de mergulhador, nível básico.

Em Santiago, o curso começou no sábado, 17, com aulas teóricas. A iniciação ao mergulho com cilindros seguiu no domingo, 18, quando os participantes caíram na piscina do Círculo Militar com o instrutor Dill, dono da escola Salva Mar. O militar Márcio Guerra é um dos organizadores do curso em Santiago. Para ele, essa foi uma grande oportunidade para que pessoas de diferentes áreas conhecessem melhor as normas de segurança e outros detalhes dessa atividade física que ainda é pouco praticada e conhecida pelos santiaguenses. “Foi um curso bem montado com um grupo misto. Reunimos empresários, professor de educação física, socorrista e biólogo”, comenta.

Inscrições abertas

Devido à grande procura e à limitação de vagas para a primeira edição do curso, uma segunda está sendo programada pelos organizadores. Ainda não há uma data marcada para as aulas, mas as inscrições já estão abertas. O custo também não foi estipulado (poderá variar de 600 a 800 reais). Interessados devem procurar a loja Adventure Sportts, no shopping Ilha Bella, ou entrar em contato pelo 9653-1643.