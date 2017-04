Santiago – O Hospital Militar de Santiago organiza mais um Passeio Ciclístico em comemoração ao Dia do Serviço de Saúde do Exército. A 4ª edição do evento será no dia 6 de maio, às 14h30, com saída e chegada no Hospital Militar. O percurso será de 5Km pelas ruas centrais. Haverá sorteio de três bikes e brindes para o ciclista mais novo, o mais velho e para a bicicleta mais enfeitada.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na loja Adventure Sportts (no shopping Ilha Bella), na portaria do Hospital Militar ou pelo site www.hgust.eb.mil.br. Informações:3251-2888.