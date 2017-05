As equipes do Força Jovem e Nacional começaram no último sábado a briga pelo título do Campeonato Municipal de Futebol Sete. O atual campeão venceu por 3 a 2 e joga por um empate a partida de volta para sagrar-se campeão pela 7ª vez. Já o Nacional precisa vencer no tempo normal para decidir nos pênaltis. O Força abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Leco (2) e Bangu marcaram. O Nacional melhorou e encostou no placar na etapa final com Pedro e Nickson. O jogo decisivo está marcado para às 16h sábado (6) e terá transmissão da Rádio Santiago.

Atlético e Academia CEM na 1º divisão

A segundona do futebol sete já definiu os finalistas. O Atlético e a novata equipe da Academia CEM se garantiram na final e irão disputar a 1ª divisão do ano que vem. O atlético venceu nas semifinais o River Plate por 3 a 0, com gols de André Luís (2) e Vinícius. Depois, a Academia empatou em dois com o Corinthians e passou à final nos pênaltis (5 a 0). A final será sábado, às 15h, e também terá transmissão.

