3 comments

(Por Breno Serafini)

(para Ariel e Pedro, que, pacientemente, souberam me fazer pai)

A mente nos traz recuerdos quando menos esperamos. Pois foi só um colega e amigo mostrar uma foto (e que foto!) que fiquei a divagar nas águas do sonho. Lembrei a canção de ninar que cantei para todos os meus dois filhos. Sim, porque apesar de dois, são vários. Assim como fui vários pais, em cada momento assumindo o papel que me cabia, antes jovem e ensandecido, hoje experiente e encanecido.

Mais surpreso ainda foi descobrir que a canção é cantada pela Olivia Byington, junto com o grupo a Barca do Sol, no final dos anos 70. Digo isso porque minha lembrança afetiva achava que a intérprete era a Beth Goulart, atriz de quem guardo belas recordações, por seu único disco, que eu saiba, muito lindo, de rara beleza.

Pois foi há pouco tempo também que vim a descobrir que Olivia é mãe de Gregório Duvivier, do ótimo Porta dos Fundos, sucesso e irreverência total na internet. Além disso, ela acabou de lançar um livro (O que é que ele tem) sobre a sua vivência com seu primogênito, João, portador da raríssima síndrome de Apert – um caso em cada 160 mil nascimentos no Brasil.

Aliás, o caso dela não é o único. Também o jornalista Diogo Mainardi há anos lançou o livro A queda, contando sobre a dor e a delícia da convivência com seu filho Tito, que teve um dano cerebral decorrente de uma barbeiragem médica, na Itália. Além disso, Cristóvão Tezza, escritor curitibano, lançou O filho eterno, narrando os temores, as vicissitudes e maravilhosidades de se criar o filho Felipe, com Síndrome de Down.

Coisas tão longe e tão parte de nós. Tudo isso me veio à tona ao lembrar a canção Cavalo marinho, que sussurra:

Galopa, cavalo marinho,

me ensina o caminho que devo tomar

solta as crinas no vento

galopa no vento, cavalo do mar.

Pois descobri que essa cantiga, no fundo, também embalava a mim, quando cantava a melopeia ondulante no ir e vir das águas da grande bolsa do mar e do amar. Talvez porque o próprio cavalo marinho encerre uma simbologia muito específica — o único macho da natureza a trazer no ventre o seu próprio rebento. E diante desses pais e mães, que se desnudam diante do espelho na convivência com um filho que reflete um pouco, ou muito, da sua imperfeição com tanta coragem, que dizer de nós, simples pais mortais?

E se a literatura — como toda arte — pode ser uma forma de expiação e confissão, redenção da terapia pela palavra, poesia ela se torna quando encontra a forma exata pra colocar pra fora aquilo que é o mais íntimo do escritor, ficcional ou não, em diálogo externo com o mais íntimo do leitor. E se esse diálogo provocar fusão, ligação, é o que tem de melhor. Nesses casos, imbricados, leitor/escritor, pai/mãe/filho, engendram uma nova história de uma nova criatura. E mesmo a forma imperfeita dessa fusão não deixará de ser um produto do desejo — e a expressão do desejo, quando vertida em palavra, pode ser mais bela ainda: escrita à sombra da árvore que faz pender os frutos e sabe colhê-los (ou acolhê-los) com a mão ou com a força do coração.

A todos os pais (e às mães) do mundo!