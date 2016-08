(Por Breno Serafini)

Nunca o termo “celeridade” foi tão perfeito. O neologismo, utilizado por mim para expressar os 15 segundos de fama das subcelebridades mundiais, cai como uma luva no caso da morena Jady Duarte. Depois de deitar na cama com o medalhado astro jamaicano Usain Bolt, criou fama instantânea. Num piscar de olhos, a carioca, agora nominada Jady Bolt, já mudou de bairro, arranjou empresário e é arroz de festa de baile funk. E isso que a menina diz estar morta de vergonha e nunca ter tido a intenção de ser famosa, considerando o caso negativo pra ela. Jocosidade à parte, que besteira pouca é bobagem, já vendeu uma entrevista ao tabloide inglês The Sun, tudo, é claro, em busca de um “bronze”. Só não pode queimar o filme do astro e dizer que ele é o the Flash também na horizontal.

E o caso teve repercussão internacional, já que a namorada oficial do atleta, a jamaicana Kasi J. Bennett, recebeu, via Instagram, uma corrente de solidariedade de muitas brasileiras, indignadas com a postura do atleta em tê-la traído com uma brasileira. Sobrou pra todo mundo, pra Bolt, pra Kasi, mas quem colhe os frutos é Jady, a carioca. Depois dos vexames dos nadadores norte-americanos, do dirigente irlandês, quem diz que quem passa vergonha são os nativos?

Mas, pensando bem, depois do episódio Monica Lewinski, nada mais me espanta. A dama traída, que corre o risco de se tornar a presidenta dos EUA, já segurou uma onda bem maior, e continua juntinho do maridão e sendo apoiada por ele rumo ao poder-mor do planeta. Foi-se o tempo em que roupa suja se lavava em casa — lavar na lavanderia geral da mídia mundial dá muito mais Ibope. E o povo gosta de uma baixaria conjugal assim ventilada, o privado tornado público causa um frisson que vende jornais e enche as vidas vazias de muita gente. Enquanto isso, o Bolt usufrui, que não tem nada com isso — e se alguém se importar, que corra atrás dele, quero ver pegá-lo nos 100, 200 ou no 4 x 100 metros. Acelera, Bolt!