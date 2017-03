Santiago – Diversas mulheres de piquetes do município e da região se reuniram no sábado, 25, para participar da 3ª Cavalgada Feminina Joanas D’Arc. O evento começou às 11h30, com a concentração no ginasião para fiscalizar os animais – há exigência de vacinação e exames do mormo). Também houve uma bênção do padre.

A cavalgada iniciou às 13h com passagem pelas ruas Pinheiro Machado, Getúlio Vargas (calçadão), Júlio de Castilhos e Osvaldo Aranha. O grupo seguiu por localidades do interior, até chegar ao Boqueirão. O trajeto totalizou 23 km. Após o percurso, a programação seguiu até domingo, no Clube 3 de Maio, com tertúlias, provas campeiras e show do Xirú Missioneiro.

