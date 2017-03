O Ministério da Educação anunciou diversas alterações para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A principal delas é a mudança das datas, dando espaço de uma semana entre uma prova e outra. Ao contrário dos outros anos, com aplicação das provas em um único final de semana, em 2017 os candidatos farão o exame nos dia 5 e 12 de novembro, dois domingos.

Na manhã desta quinta-feira, 9, também foi anunciado o fim da utilização do Enem para a conclusão do Ensino Médio, que voltará a ser emitido pelo Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos (Encceja). Neste ano também mudará a ordem da redação, que passará a ser aplicada no primeiro dia, com as provas de linguagem, código e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias (duração de 5 horas e 30 minutos). No segundo dia devem acontecer as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias (duração de 4 horas e 30 minutos).

Todos os candidatos passarão a receber as provas e cadernos de respostas com nome e número de inscrição. Os materiais personalizados são uma forma de reforçar a segurança. Os resultados deste ano serão divulgados no dia 19 de janeiro de 2018, por área de conhecimento, individual, e da base consolidada para o uso no Sisu, Fies, ProUni e outros programas. Não haverá mais resultado por escola.

O MEC garante que as alterações foram feitas a partir da consulta pública feita pelo Inep no começo do ano, com mais de 600 mil participantes. 36% votaram pela realização da prova em apenas um dia, enquanto 63,7% preferiram manter em dois. 42% optaram por dois domingo, 34% pelo domingo e segunda-feira, e apenas 23% queriam a manutenção das provas em apenas um final de semana.