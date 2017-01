(Por Breno Serafini)

Um dos filmes de que mais gosto, com certeza, é Blade Runner, o caçador de androides. Encerra, com alguma simplicidade, questões filosóficas básicas do ser humano: quanto tempo temos de vida? Para onde vamos? Quem é o nosso criador?

No filme, que se passa em Los Angeles, ano de 2016 (quem diria que chegássemos tão cedo lá?!), a terra é um planeta sombrio, poluído, com chuva ácida, que acolhe somente aqueles que não puderam sair para habitar outros espaços siderais. Impressionante, aliás, a estética desses filmes futuristas que observam com algum desencanto a trajetória humana — um misto de cibernética com restolhos do passado.

Na distopia futurista, o acontecido e o por acontecer dialogam o tempo inteiro, a se confirmar que o ser humano não sabe almejar o vindouro sem tirar o pé do barro do passado. Em 3%, série brasileira da Netflix, o mesmo acontece – trapos convivem com altíssima tecnologia.

E isso tudo me vem à cabeça quando percebo, nesses tempos temerosos, o quanto as cidades visivelmente vão se enfeiando, no dizer popular. E digo isso sem prazer, com desencanto mesmo. Alguns prefeririam falar das virtudes celestiais, dos arrebóis, dos luares, mas, sinceramente, não consigo.

Filosoficamente falando, enquanto não perco de vista a alegria das estrelas da noite porto-alegrense, também tenho que me deter no entorno, cuidando o ladrão à espreita, o cocô de cachorro que insiste em atravancar nosso caminho, etc. Na verdade, do contraste entre as duas coisas é que sai o humano mais essencial. Algo sintetizado, curiosamente, na palavra escatologia, ora relativo aos santos, ora aos excrementos.

Pois falando da cidade que habito, espanta a multidão de mendigos, pedintes e quetais a circular pelas ruas. Corridos do Viaduto da Borges, espalham-se pela Cidade Baixa e pela Praça da Matriz. A estética é feia, nem um pouco futurista, mas o que espanta é o fato de seres humanos viverem como animais em pleno século XXI. E em vez de diminuir, o processo só aumenta. E ninguém, realmente, parece se importar. Isso quando não os afugentam a pauladas.

Nas sinaleiras, então, é um ir e vir de vendedores ambulantes e malabaristas, aprendizes de picadeiro no concreto do asfalto. E antes que diga que nada me espante, me espanto ainda mais quando vejo certas cenas urbanas. Na última delas, acontecida na confluência da saída do Túnel da Conceição com a rua Sarmento Leite, dois sinais quase paralelos. Em um deles, um pedinte jogava objetos no ar enquanto, literalmente, andava na corda bamba entre uma árvore e outra (slackline). Além do inusitado da cena, chamou-me mais atenção ainda o fato de um outro cidadão estar assistindo com interesse ao espetáculo. Pra minha surpresa, aberto um, foi a vez de o espectador embasbacado, no outro, tomar a si o papel de artista e apresentar o seu número, um tosco jogar de pedras irregulares ao céu, num malabarismo forçado, pouco circense e muito de sobrevivência. Assisti incrédulo, à competição entre dois desiguais. Um mascarava com arte a sua faina diária, outro construía com os cacos do cotidiano a sua miséria de vida.