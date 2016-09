(Por Breno Serafini)

(para Caio Fernando Abreu)

No princípio era aquele pozinho amarelo que untava meus dedos ao passar por teu corpo. Aí eu disse que tinhas flores na barriga e que eu nunca poderia duvidar de alguém assim. Riste. Depois continuamos a nos tocar levemente (todo cuidado é pouco, as flores estão sendo geradas), levemente mantendo os olhos abertos por muitas noites.

No princípio, construíamos castelos medievais e imaginávamo-nos pássaros do Tibete. Apalpar, tocar teus seios úmidos, oh, teus peitos nepalinos, favos de haxixe e mel. Oh, delírios incontidos, beijos tresloucados de volúpia e prazer… sorrateiros desejos que dançavam em nosso sexo.

Noites de sede e mel. Mel que corria de tuas entranhas e saía por teu umbigo. Sim, eu descobri. Descobrimos entre estupefatos e silenciosos que de ti jorrava o mel. Mel, néctar dos deuses. Deuses que éramos nessas notívagas jornadas.

Aí então foi aquele reboliço. Nunca esqueço. Teus olhos perplexos e meio sem jeito, ao constatarmos a procedência de teu veio amarelo. Sorri com os olhos… e, como não poderia deixar de ser, lembrei de outras noites, entre falas entrecortadas entre o amor e meu prodígio de profeta: descobrir que de ti jorrava o pólen, e eu era como abelha insaciável ao me lambuzar, me deleitar ao melar teu corpo de flores. Sim, flores que guardavas em tua barriga e que agora faziam parte de mim.

Ainda untar teu corpo, untarmos nossos corpos, não passava de brincadeira. Descobrimos com o tempo que os frutos não tardam em chegar. Mais tarde foste tu que me untaste com meu próprio pólen. Havia chegado o meu tempo de proliferar, e, em nossos ventres, os pelos se enrodilhavam e tomavam vagas formas de flores. Rosas pubianas, por vezes amarelas, ora vermelhas… tudo era cada vez mais louco e bonito.

As flores tomavam conta de nossas barrigas e tornávamo-nos mais coloridos com a chegada da primavera. Das poucas vezes que saíamos, arriscávamos a passear na Redenção, ou no Jardim Botânico. Depois nos cansamos de saídas desnecessárias e mantínhamo-nos presos ao quarto. Geladeira e fogão já nos acompanhavam, cúmplices…

Só mais tarde é que pude perceber um certo olhar vegetal em teus olhos. Sim, eu tinha certeza. Teus olhos não poderiam mentir, olhos de quem tem flores na barriga. E eu sabia que meus olhos também não tardariam a revelar minha metamorfose. A certeza permaneceu no ar até que começamos a catar as plantas do apartamento e da vizinhança para colocarmos ao nosso redor. Aos poucos, as plantas invadiam o leito, e já não nos importávamos mais com as samambaias que roçavam nossos corpos.

A última vez que saímos à rua foi para buscar terra, mais terra que já faltava para crescerem as plantas. Depois, aos poucos, fomos caindo num sono profundo que terminou com as trepadeiras envolvendo nossos corpos e um cheiro de perfume no ar. Havíamos enfim assumido nossa condição de plantas e não tardamos em manter as janelas abertas pra que a chuva nos molhasse (a terra) vez em quando.

Obs.: Um texto das antigas, inspirado na obra de Caio F. Feliz níver a ele.