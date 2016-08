(Por Breno Serafini)

Coisas que acontecem uma vez só na vida. Assim espero. Pois foi há muitos anos atrás, 90 e lá vai pedrada. Estava eu dirigindo meu carro, no dia da seleção do mestrado na UFRGS, perto das 13h30, quando, na junção das avenidas Ipiranga e Bento Gonçalves, em Porto Alegre, observei um homem no meio do trânsito parado, que se dirigiu a mim, perguntando: — vai pra lá?! Não sei por que cargas d’água, fugindo a qualquer cuidado com a segurança, abri a porta para ele, talvez imaginando ser um dos motoristas da Carris, que tem terminal no Campus do Cale. Inda observei que o mesmo estava fumando e fiquei cuidando se se desfaria do cigarro antes de desfrutar da carona.

Conversa vai, conversa vem, soube que trabalhava no Cemitério Jardim da Paz, na Lomba do Pinheiro, como coveiro e lacrador. Estranho, muito estranho. Até hoje me pergunto o que me levou a abrir a porta do carro, um flash, uma epifania talvez? Tenho pensado nisso agora, quando a morte ronda os familiares dos conhecidos, dos pais dos amigos, que se vão sem se despedir ou qualquer premonição. Talvez seja melhor assim, sem data marcada a priori. Talvez fosse insuportável sabermos por antecipação a data de nosso fim. Santa ignorância. E o que tem do outro lado, ninguém voltou pra poder dizer – o que dizem depende de fé, ou não. Fico eu aqui buscando o sentido da existência sabendo que talvez não tenha nenhum – um frêmito milimétrico numa escala de anos milenar.

Só tenho certeza de que, naquele dia, recebi um aviso. Cheguei no campus e comentei sobre o ocorrido com uma colega da seleção. Iniciado no universo da literatura, arrisquei, brincando: acabei de receber uma visita da morte. Passou perto.

Anos depois de tudo isso, a idade só vai fazendo ecoar o recado: carpe diem, carpe diem. Talvez confirmando o que disse ao carona, na despedida: — nos cruzamos por aí.