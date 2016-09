Uma boca banguela

(Por Beno Serafini)

Escancarada a beleza da baía da Guanabara, globalizada cada vez mais pela Olimpíada, pouco se sabe sobre o que acontece em suas águas mais profundas. Na verdade, o que não vemos na televisão são os dentes cariados da sua boca banguela. É o que nos mostra o documentário Para onde corre o rio, de Paula Fiuza, recentemente lançado no Canal Curta!, em cinco episódios.

O primeiro trata do descaso das autoridades com os planos ambientais junto à Ilha do Fundão, que, muito a propósito da mentalidade de nossas autoridades e de nossos políticos, só veem o imediato do cortar a fita e sair na foto e esquecem a permanente manutenção. Milhões e milhões perdidos no lodo do descaso com o dinheiro público e em eterna dívida com as novas gerações, segundo nos diz o biólogo Mario Moscatelli, ao afirmar que o calendário eleitoral de quatro anos não condiz com a longevidade da política de sustentabilidade, muito além de governos e partidos.

Pois é esse descaso que é esmiuçado — certamente nada muito diferente do que vemos às margens do dito pôr-do-sol mais lindo do mundo — em blocos de cerca de 30 minutos. No segundo, além do descaso, chama atenção a guerra surda entre pescadores e a indústria do petróleo. Sim, aquela mesma que traz muita riqueza para o Estado do Rio de Janeiro e aprofunda, como se vê, muito da pobreza também.

A pesca artesanal, antes com liberdade para ir e vir, sofre cada vez mais o assédio armado de fronteiras marinhas estipuladas pelo interesse da Petrobras e da indústria naval. Limites que eram de 200 metros, por exemplo, aumentados, irregularmente e a fórceps, para 500 metros, acabaram diminuindo em mais de 60% o espaço de pesca dos ribeirinhos. E isso sem falar na morte lenta da flora e da fauna — tirando, portanto, o sustento dos mesmos.

E quando se fala em armas, não é exagero: é comum os pescadores serem ameaçados com tiros, ao se aproximarem dos locais “não permitidos”, impedindo o livre tráfego dos barcos e a fiscalização de quem tem mais interesse em manter as águas longe da poluição. Mas isso não é nada diante das mortes (noticiadas em jornais) e das ameaças de morte dos poucos que ousam questionar o que acontece.

Inda restam três episódios a serem divulgados, e certamente mais imagens impactantes virão por aí. E ao que assistimos, certamente, é a morte de um cartão postal, um desaguar de 55 nascentes espelhadas , que, por interferência e descaso do homem, vão se transformando em uma crosta de esgoto e morte. Até quando?

O mais curioso é que, ao terminar o segundo episódio (não sei se propositalmente, ou não), entrou direto na programação o documentário Caparaó, que relata o primeiro foco de guerrilha contra a ditadura militar no Brasil, na fronteira entre Espírito Santo e Minas Gerais. Irônico é que na abertura do filme constasse, em letras garrafais – patrocínio Petrobras.