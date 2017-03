(Por Breno Serafini)

No final de 2010, mesmo ano de retomada de meu contato com minha terra natal, Santiago, uma carta por mim dirigida a Hiram Camargo, meu tio materno, recentemente falecido, no dia 02 de março, em Porto Alegre, aos 94 anos. Uma figuraça, amigo de Oracy Dornelles, amante da música, um grande viajante e contador de histórias. Meu carinho a ele, esteja onde estiver.

Abaixo a carta e, depois, um poema feito em seu nome, do Geração Pixel – livro que tive o prazer de entregar a ele (foto), já em Porto Alegre, em 2016:

“Camargo,

muitos anos que não nos vemos. Em agosto deste ano, fui ao Rio, com minha família, e comentei com a Sônia – que mora em Los Angeles, mas tem apartamento em Niterói – sobre a possibilidade de te encontrar. Mas como sabia estares encaramujado na Barra, sem contato com os parentes – pelo menos os da minha família, Serafini –, achei melhor não ir atrás de ti. Não que não quisesse, mas para não importunar. Tudo isso para dizer que, eu já entrando quase nos cinquenta anos, dado o lançamento de meu livro de poemas que acompanha esta carta, acabei retomando contato com Santiago, onde fiz o lançamento do Mosaico Laico na Casa do Poeta. Para minha surpresa, na segunda ida à terrinha, por ocasião da 12ª. Feira do Livro, deparei-me com uma figura por demais folclórica tanto quanto talentosa, um pouco de gênio, um pouco de louco, de tudo um pouco. Com a troca de livros que fizemos, qual não foi minha surpresa ao me deparar, no quarto de hotel, com o teu nome grafado tão carinhosamente nos livros de teu amigo. Pois é, o sr. Oracy Dornelles era essa pessoa. No outro dia, fui atrás dele, quando adquiri o seu livro sobre epitáfios e, num bate-papo, descobri mais coisas desse intrincado relacionamento – Beethoven, fotos, etc. Foi ele que, inclusive preocupado com a tua saúde (acho), coisa de amigo, me disponibilizou o teu endereço, no próprio sedex que mandaste a ele. Mais tarde, vim a descobrir, meu irmão Gérson tem teu endereço.

Imagina a minha emoção quando soube disso tudo. Não bastasse a primeira emoção, quando revi as coxilhas que a dona Ceres tanto falava, que mostrei ao meu filho mais novo (Pedro), de três anos, a casa do coqueiro (depauperada) onde nasci, a casa do vô Tide, etc. Mais que isso, fui atrás da linha do trem buscar a rua do Aristides, tirar foto da placa. Foi muita emoção pra pouco coração, sério! Acabei fazendo um poema sobre isso, e sinto que minhas raízes voltaram abruptamente, estabelecendo eu uma relação com Santiago que sequer pensar que poderia existir. É possível, inclusive que seja publicado no jornal local, o Expresso Ilustrado. Pois é, mas ela está existindo: conheci um grupo de jovens (e outros nem tanto) que fazem um movimento cultural vigoroso, aparentemente desinteressado, e que, o que é principal, tem muito de idealismo, parece uma coisa genuína mesmo. Pois é, junto a esse pessoal da Casa do Poeta, estou descobrindo uma série de valores que, na grande capital – e isso que Porto Alegre não é nada perto das verdadeiras capitais do mundo afora! –, é cada vez mais difícil de encontrar.

Para teres uma idéia, no dia 15 de janeiro do próximo ano, estarei lá de novo, num Fórum sobre literatura. O mais importante disso, acho, é que, nesse dia, estará sendo lançado o Museu da Música da Cidade, a partir de doações de uma rádio e de minha coleção de LPs. Resolvi disponibilizar minha coleção, basicamente de MPB, desde que o acesso à mesma tivesse um caráter público, minimamente cuidado, etc. Como diz meu filho mais velho – Ariel, de 25 anos –, é uma mídia ultrapassada. Tão ultrapassada que ele mesmo compra LPs modernos, que estão voltando. Hehehe. Paradoxos da nossa época! Mas o que importa é que o material tem preciosidades, e que alguém poderá acessar esse acervo musical. Aliás, já sugeri a eles que fizessem uma campanha na Cidade, para incluir novos títulos, o que poderia ser o caso de contar com o apoio do Clube do Beethoven, não? Aliás, me dei conta que sei muito pouco sobre o Clube, da próxima vez quererei saber mais… Quem sabe nessa retomada de contato (se houver) possas me dizer algo. Se não, vou buscar informações por lá mesmo. Falar nisso, fui visitar o túmulo do incensado russo. Impressionante. Fiquei lembrando as histórias que contavas para nós. Uma coisa puxando a outra, lembrei de mais e mais coisas retrocedendo à minha juventude e aos dois Corcéis que partilhamos (eu e meus irmãos, mais o Edu Finger, mais o Alemão Mincarone) juntos – o último era o Amarelão, lembras? A travessia da ponte do rio Mampituba à meia-noite, os morcegos da caverna da BR-101, passando Torres, os frios da vida, o episódio que definiu o meu apelido cetáceo, os testes que valiam dinheiro, o som quadrifônico no pátio do Botânico, a música erudita, etc. Ah, e as tuas chegadas e saídas abruptas. Reminiscências e saudade.

Bom, tudo isso é só pra dizer que gostaria (e acho que falo em nome de meus irmãos também) de retomar contato. Gostaria que pudéssemos nos reencontrar. Quem sabe um churrasco no Botânico? Ou mesmo em Santiago? Ou o Rio mesmo? Na impossibilidade, ao menos por carta, e-mail, etc.

Com carinho e afeto,

aguardando algum retorno…

Do sobrinho

Breno Camargo Serafini”.

Hiram

(para Camargo)

Mira, Hiram,

a vida não é perfeita

como uma sinfonia de Beethoven

(que até abelha tinha no nome).

Mesmo ele, em sua surdez,

também teve a sua inacabada.

A vida é pra ser completada,

vivida, gozada, vivenciada.

A vida em sua plenitude

é pra poucos, que,

com sua mirada,

sabem que a vida

é tudo ou nada.