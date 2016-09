Santiago – Setembro encerrará com um show de dança dos bailarinos da Cia de Dança Corpus. A 1ª sessão do espetáculo juvenil/adulto está marcada para o dia 30, às 20. Já no dia 1º de outubro, às 16h, apresentam-se as pequenas do infantil e mais tarde, às 20h, haverá a 2ª sessão dos bailarinos maiores. Todas as apresentações serão no auditório do Colégio Medianeira.

Neste ano, as bailarinas de quatro a 10 anos trazem o tema “No fundo do mar”, enquanto o espetáculo juvenil/adulto (acima de 11 anos) será “O repertório Dom Quixote”. No palco, todos os participantes da Cia de Dança Corpus mostram tudo o que aprenderam durante este ano, sempre com muita graciosidade e emoção. Ingressos à venda na escola.