Yamada Móveis e Arquitetura traz novidade no ramo da construção

Santiago – Os irmãos e empresários Sandi e Rumy Yamada trazem a Santiago o Stell Frame, um novo sistema de construção. AYamada Móveis e Arquitetura aposta nessa tecnologia que tem um excelente custo-benefício, rapidez e eficácia em relação a obras convencionais.

Stell Frame: novo sistema é só vantagens

O Steel Frame é um sistema de construção a seco constituído por uma estrutura de perfis de aço galvanizado que forma um esqueleto estrutural composto de painéis, vigas, tesouras, telhado e outros elementos. Sobre este esqueleto são fixadas placas de fechamento internas e externas, isolamentos termo-acústicos e barreiras, gerando na obra um aspecto semelhante ao da construção convencional e com qualidade superior.

Vantagens no preço, qualidade e rapidez

O preço do m² em Steel Frame equivale ao m² de um projeto residencial de padrão normal. A diferença é um acabamento de alta qualidade, ou seja, o preço é o mesmo de uma obra convencional, mas com vantagens como baixa utilização de água, economia de energia, uso de material reciclável e baixo volume de resíduos gerados. Sem falar no menor tempo de construção, 1/3 do prazo de uma obra em alvenaria. Esse tipo de construçaõ é 100% financiável pela Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida.

Uma família de empreendedores

Sandi saiu de Santiago aos 19 anos, morou 18 no Japão e três em São Paulo e há mais de 10 trabalha na área de marcenaria. Retornou ao Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida. Rumy é formada em arquitetura morou nove anos no Japão e um nos Estados Unidos. Os dois viram de perto a evolução dessa forma de construção, o que chamou a atenção e o olhar empreendedor dos Yamada que então se especializaram no assunto.

Área de atuação

A Yamada Móveis e Arquitetura trabalha com construção, interiores, paisagismo, móveis planejados, projetos residências e comerciais. E você tem a praticidade de construir e já fazer o mobiliário junto, se desejar. Faça uma visita na rua Tito Beccon, 906. Fone: 99624-2089, Santiago.