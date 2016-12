O fim da Previdência Social

(por Denilson Cortes)

Quem leu a IstoÉ (edição de 3 de dezembr0) deparou-se com o artigo do jornalista Leonardo Attuch. Para quem não viu, transcrevo alguns trechos: A reforma do governo Temer terá efeito perverso. Se o objetivo era equilibrar as contas, ela poderá provocar um rombo maior, com uma queda acentuada das contribuições. O motivo: com a idade mínima de 65 anos e a necessidade de se contribuir 49 anos para o benefício integral, as pessoas pouparão por conta, fugindo do público.

Qual é a lógica de contribuir para um sistema que quebra regras (sinalizando que pode voltar a quebrá-las no futuro) e mantém privilégios para alguns do serviço público, como os militares? Portanto, profissionais liberais, empresários e autônomos não têm incentivo para continuar pagando o INSS. Permanecerão aqueles que forem obrigados, como os empregados com carteira assinada (que serão minoria quando, na reforma trabalhista, os direitos estabelecidos na CLT forem flexibilizados). Com a reforma, só loucos continuarão a contribuir. A lógica agora é outra: cada um por si.