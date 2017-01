O que as mortes do ministro Teori Zavascki e a do secretário de Agricultura de Capão do Cipó, Alacir Dessoe, têm em comum? Nada, a não ser que as duas estejam envolvidas na chamada Teoria da Conspiração, sendo que muitos duvidam das investigações policiais e saem plantando suspeitas de todo o tipo. No Facebook e no Whats, a morte de Teori já está esclarecida. Foram Lula e Dilma que colocaram combustível adulterado no avião. No mesmo caminho, a tragédia que atingiu a família Dessoe que, pela teoria, faz parte de um esquema para matar mais alguns cipoenses.

Lá pelos anos de 1960 a mídia apresentou ao povo americano o termo “teoria da conspiração”, uma expressão de natureza pejorativa usada para questionar o assassinato de John F.Kennedy. Mas as conspirações surgiram há séculos, quando acreditava-se que sociedades secretas, tais como a Maçonaria e a Illuminati planejavam destruir todas as religiões e governos da Europa. Parem de fantasiar, o que ainda causa mais dor a quem perdeu familiares! Deixem que as autoridades façam a sua parte!