Na última quarta (8), Brasília recebeu cinco mil policiais de todos os estados que foram dar força ao movimento contra a Proposta de Emenda à Constituição-PEC 287. Uma representação de policiais civis do RS com 100 servidores, incluindo Santiago, participaram do evento. A viagem a Brasília (DF) foi paga pela Ugeirm/Sindicato que custeou todas as despesas com deslocamento e refeições, sem nenhuma ligação com partidos políticos ou movimentos sociais.

A PEC 287

Essa emenda trata do Regime Próprio de Previdência que inclui servidores federais, estaduais e municipais. Entre os pontos está a idade de 65 anos como mínimo para aposentadoria de homens e mulheres, sem diferenciação incluindo os setores público e privado (menos os militares). Os policiais se manifestaram sobre a manutenção de direitos adquiridos e ganharam apoio de vários deputados. Eles se manifestaram a favor da retirada da PEC 287. Eles querem que a proposta seja amplamente discutida com todas as categorias policiais, antes da votação.

Uma das fotos mostra os policiais de Santiago adentrando no Congresso cantando “Querência Amada”, “Canto Alegretense” e o Hino Riograndense. Fotos: Assessoria de Imprensa da Polícia Civil de Santiago. (David da Silveira Nunes).