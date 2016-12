Um leitor especialista na área enviou o seguinte texto: “Posição do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Justiça (Matéria não pacificada):

A posição mais segura é a que condiciona a conclusão pelo direito à indenização das férias eventualmente não gozadas pelo prefeito e pelo vice-prefeito à comprovação de que isso ocorreu não por opção pessoal dos gestores, mas sim em razão de circunstâncias fáticas que os tenham impossibilitado fazê-lo. Assim, as férias não gozadas do último ano de mandato, mesmo nesta leitura mais rigorosa, podem ser indenizadas, já que a impossibilidade do gozo é presumida e decorre justamente do fato de coincidir o implemento do período aquisitivo com o final do mandato.

Exceção deve ser feita nos casos de reeleição, quando poderão ser gozadas no primeiro ano do mandato subsequente, bem como na hipótese de haver autorização em norma local para gozo antecipado (antes de completo o período aquisitivo), situação em que a impossibilidade do gozo não se presume e, se for o caso, precisa ser comprovada.

Recomenda-se cautela caso a administração opte por indenizar todos os períodos de férias não gozados pelo prefeito e pelo vice, pois esta decisão poderá ser apontada como irregular pela Corte de Contas, com a respectiva glosa dos valores recebidos.

A matéria tem suscitado várias dúvidas, em razão da proximidade do final dos mandatos.

(Boletim técnico DPM 146/2016.)