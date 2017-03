O município completa 25 anos no dia 20. Para comemorar, estão marcadas diversas atividades que começam uma semana antes da data festiva. Haverá torneio de futsal, futebol e bocha, shows musicais, apresentações artísticas, mateadas, cavalgada de aniversário e muito mais. A realização é da prefeitura de Manoel Viana, secretaria da Educação, Cultura e Desporto, departamento de Turismo e Cultura. Veja a programação completa:

13.03.2017 – 19h – Sessão Solene dos 25 anos – Plenário do Legislativo.

14.03.2017– 8h – Abertura Oficial dos Festejos 25 anos de Manoel Viana – Praça Manoel Augusto Marques da Cunha – Parceria Escola Estadual Salgado Filho – 75 anos (aniversariante do dia) – Apresentação da Banda Fanfarra da Escola Salgado Filho e da Banda Fanfarra da Escola Manoel Viana. 8h30 – Mostra fotográfica aberta ao público (Marlon Mayer, Emanuelle Aldas e Ricardo Antolini). 17h – Arriamento das bandeiras. 19h – Início do Torneio de Futsal categoria livre, no Ginásio Tarcísio Colpo (troféu de 1º, 2º e 3º lugar, 12 medalhas de ouro, prata e bronze/medalha para goleador e goleiro menos vazado).

15.03.2017 – 8h – Praça Central hasteamento das bandeiras a cargo da Escola Municipal Alberto Pasqualini e Escola Municipal de Educação Infantil Mavia Veni Lottermann. 17h – Arriamento das bandeiras. 19h – 2ª rodada do Torneio de Futsal, no Ginásio Tarcísio Colpo.

16.03.2017 – 8h – Hasteamento das bandeiras – Praça Central a cargo da Escola Estadual de Educação Básica Manoel Viana. 17h – Arriamento das bandeiras. 19h – 1ª Noite Gospel de Manoel Viana, com as igrejas, em frente à Escola Salgado Filho. 19h – 3ª rodada do Torneio de Futsal, no Ginásio Tarcísio Colpo.

17.03.2017 – 8h – Hasteamento das bandeiras a cargo da Coordenadoria Municipal Tradicionalista – CMT, entidades e Prendado/Peonada. 17h – Arriamento das bandeiras. 19h – Congresso Técnico do Torneio de Bochas Trio do Aniversário no CTG Sentinela das Missões.

18.03.2017 – 8h – Hasteamento das bandeiras a cargo do Grupo Vida em Movimento. 8h30 – Abertura solene no Caudilhos do Torneio de Bochas Trio Comemorativo ao Aniversário de Manoel Viana e jogos simultâneos nas canchas do CTG Sentinela das Missões e PQT Nativista Caudilhos Vianenses (troféu de 1º, 2º e 3º lugar, quatro medalhas de ouro, prata e bronze/troféu para melhor ponteiro, batedor e intermediário). 17h – Arriamento das bandeiras. 15h – Início da Cavalgada de Aniversário de Manoel Viana, organizada pela prefeitura /CMT/Emater/Brigada, na praça central. 19h – Semifinais do Torneio de Futsal, no Ginásio Tarcísio Colpo. 23h – Baile com Grupo Eco do Pampa, uma promoção do CTG Sentinela das Missões.

19.03.2017 – 8h – Hasteamento das bandeiras a cargo Grupo de Terceira Idade Amigos para Sempre. 9h – Torneio de Futebol 7 – veteranos – Campo do Daer (troféu de 1º, 2º e 3º lugar, 13 medalhas de ouro, prata e bronze/medalha para goleador e goleiro menos vazado). 15h às 18h – 1º Encontro de Skatista na frente da Escola Estadual Salgado Filho. 16h – Chegada da Cavalgada de Aniversário de Manoel Viana, na praça. 17h – Arriamento das bandeiras, mateada e brinquedos. 18h – Apresentação ballet clássico. 19 h – Apresentação teatral da Escola Estadual Manoel Viana e da Escola Estadual Salgado Filho. 19h – Disputa pelo 3º lugar e final do Torneio de Futsal. 21h – Gege, show musical; Torneio de Bochas Trio comemorativo ao Aniversário de Manoel Viana – CTG Sentinela das Missões e PQT Nativista Caudilhos Vianenses e Final no CTG Sentinela das Missões e premiação.

20.03.2017 (feriado municipal) – 8h – Hasteamento das bandeiras a cargo da SMECD; rústica municipal com inscrição até 9h – largada e chegada na praça de Manoel Viana, com premiação (10 medalhas de 1º lugar / 10 medalhas de 2º lugar / 10 medalhas de 3º lugar – categoria mirim 2005, 2006 e 2007, infantil 2003 e 2004, juvenil 2000, 2001 e 2002, adulto acima de 18 anos e veterano acima de 40 anos, masculino e feminino). 12h – Entrega de certificados aos participantes da cavalgada dos 25 anos. 17h – Arriamento das bandeiras; brinquedos e mateada dos 25 anos, na praça; reconhecimento e premiação dos campeões de futsal e futebol 7 veterano; show de encerramento dos festejos dos 25 anos.