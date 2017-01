Novos secretários de Jaguari

Antes mesmo de tomar posse, o prefeito Beto Turchiello (PMDB) e seu vice, Lucas Cattelan (PMDB) já haviam divulgado quem seria a equipe de secretários municipais. Na secretaria da Saúde assumirá Jaqueline Pivetta. Ela entra no lugar do atual secretário Anísio de Oliveira Feliciani, que assumirá a de Obras. A Gestão Administrativa continua com Cevi Rinaldo Tambara Filho. Já a Assistência Social, fica com a vereadora do Solidariedade, Cátia Siqueira. No Desenvolvimento Agropecuário estará Alexandre Nadalon, ex-técnico da empresa Souza Cruz.

Mudança no turismo

A secretaria de Turismo deverá incorporar a Indústria e Comércio e ficará como a ex-patroa do CTG Invernada do Chapadão, Heloísa Feliciani Taschetto. Na secretaria de Finanças retorna ao município o contabilista João Martins Pinheiro, que estava em Capão do Cipó. A secretaria municipal de Educação terá como titular a professora Dúnia Edi Ferrari Sonza.

No gabinete

A Assessoria Jurídica continuará com Eduardo da Fonseca Diefenbach, enquanto a chefia de gabinete será ocupada pelo administrador Renato Bolzan, atual secretário da executiva municipal do PMDB e administrador da prefeitura de Jaguari.