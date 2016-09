Juarêz José Bedinoto, 55 anos, foi o escolhido no município para ser o homenageado nesta semana farroupilha. Ele é filho dos agricultores João e Célia Bedinoto. De acordo com os pais, desde pequeno Juarêz usa bombacha como vestimenta. Bedinoto nasceu no 2º Distrito de Jaguari, que hoje pertence a Nova Esperança, e aos 16 anos já participava da diretoria do Clube 7. O homenageado é muito conhecido no município, pois tem há 30 anos uma loja de artigos campeiros. “Quando eu coloquei a minha loja me chamaram de louco, já que o tradicionalismo era muito fraco há algum tempo”, lembra.

Feliz da vida com a homenagem

Juarêz já foi patrão do CTG, sócio fundador e capataz do Grupo Posteiros do Vale, integrante dos Cavaleiros do Vale, além de participar da diretoria do Leo e Lions Clube do município. Também é presença marcada nas cavalgadas da cidade e região. Entre tantas andanças campeiras, para Bedinoto o momento mais especial foi neste ano, quando soube que seria o homenageado. “É um momento único em minha vida, divido com os meus familiares e parceiros do meio tradicionalista, pois sozinho eu não conseguiria nada”, diz emocionado. Juarêz é casado com Ângela Bedinoto e tem dois filhos, o Marcos e a Luciana.

*Colaboração de Felipe Domingos – Jaguar.