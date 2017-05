Transporte para eleitores do interior

Alegrete – Neste domingo, 2 de outubro, a prefeitura irá disponibilizar um ônibus para que os eleitores do interior possam votar. O transporte é gratuito. Veja os horários em cada localidade:

Pinheiros

Executor: veículo municipal

Horário: 7h30

Itinerário: Largo da Viação Férrea, Polo dos Pinheiros, Estrada do Vasco Alves – Rivadávia Corrêa (Ale 011), Via Férrea, Frankilin Jorgens, Rivadávia Corrêa, Pai Passo, Posto Alto, Cerro da Figueira. Retorno ao Polo (Urna). Polo dos Pinheiros, Estrada do Vasco Alves – Rivadávia Corrêa (Ale 011), Via Férrea, Frankilin Jorgens, Rivadávia Corrêa, Pai Passo, Posto Alto, Cerro da Figueira, retorno para a cidade com chegada na Rodoviária.

Rincão de São Miguel

Executor: veículo municipal

Horário: 7h30

Itinerário: Largo da Viação Férrea, Unidade de Tratamento de Madeiras (CEEE), Palma, Parada Brasil, Pinhal, A. Castro, R. Rodrigues, Polo de São Miguel (Urna). R. Rodrigues, A. Castro, Pinhal, Parada Brasil, Palma, Unidade de Tratamento de Madeiras, finalizando na Rodoviária.

Passo Novo

LINHA A

Executor: veículo municipal.

Horário: 7h30

Itinerário: Largo da Viação Férrea, Passo Novo, Assentamento Novo Alegrete, Assentamento Unidos pela Terra, Escola Barros Cassal (Urna). Retorno inverso, finalizando na Rodoviária.

LINHA B

Executor: Empresa Borba

Horários: saída às 6h40 e retorno às 16h30

Itinerário: Assentamento Unidos pela Terra, Assentamento Novo Alegrete, Passo Novo (Urna), IFF, Palma, Rodoviária. Retorno com itinerário inverso.

LINHA C

Executor: Empresa Rodam

Horários: saída 7h20 e retorno às 9h

Itinerário: Terminal de Passageiros Julio Barragana Vaucher, Passo Novo (Urna). Retorno itinerário inverso, finalizando no Terminal de Passageiros.

Jacaquá

Executor: Empresa João Venâncio

Horário: saída às 7h e retorno às 12h30

Itinerário: Itapevi, Jacaquá, Lageado, Casa Preta, Encruzilhada, dirigindo-se à Rodoviária. Retorno no itinerário inverso.

Conceição

Executor: Empresário Ireno Pereira

Horário: saída às 6h30 e retorno às 13h

Itinerário: Passo do Silvestre, Gutierres, Jardim, Casa Branca, São Patricio, Conceição (Urna), Inhanduí, Santa Rosa, Rozendo, Frigorífico, Rodoviária. Retorno Itinerário inverso.

Silvestre

Executor: Empresa Ireno Pereira

Horário: saída às 6h30 e retorno às 13h

Itinerário: Passo do Silvestre, Gutierres, Jardim, Casa Branca, São Patricio, Conceição (Urna), Inhanduí, Santa Rosa, Rozendo, Frigorífico, Rodoviária. Retorno Itinerário inverso.

Durasnal

LINHA A

Executor: veículo municipal

Horário: saída às 7h30

Itinerário: Rodoviária, Escola André Figueira, Maleva, Corredor do Cemitério, Banheiro Velho, Mario Garcia, dirigindo-se a Escola André Figueira (Urna). Retorno itinerário inverso, finalizando na Rodoviária.

LINHA B

Executor: Empresa M. A. Machado

Horário: saída às 7h30 e retorno às 12h

Itinerário: Mario Garcia, Banheiro Velho, Corredor do Cemitério, Escola André Figueira (Urna), Rodoviária. Retorno itinerário inverso.

LINHA C

Executor: Empresa M. A. Machado

Horário: saída às 7h40

Itinerário: Cerro da Sepultura, Escola André Figueira (Urna). Retorno Cerro da Sepultura.

Rincão do 28

Executor: veículo municipal

Horário: saída às 7h30

Itinerário: Largo da Viação Férrea, Pinheiros, Bolicho do Louro (Estrada Municipal 173), Lagoão, Sobrado, Estrada Rincão do Paraíso, Polo (Urna). Retorno itinerário inverso, finalizando na Rodoviária.

Jacaraí

LINHA A

Executor: Empresário Ireno Pereira

Horário: saída às 6h30

Itinerário: Estrada Principal

LINHA B

Executor: Empresa Carlos E. Neotzold

Horário: 6h30

Itinerário: Estrada do Meio

Cacerá

Executor: Empresa Noé Saraiva

Horário: saída às 6h e retorno às 12h

Itinerário: Buracal, Lagoa, S. Valentin, Cerro da Pedra, A. Oliveira, Cerro do Dinheiro, Branquilho, Cerro do Catimbau, Serafim, Quinteiro, Caverá (Urna), Rodoviária. Retorno itinerário inverso.

Mariano Porto

Executor: Empresa Carlos E. Neotzold

Horário: saída às 6h30 e retorno às 11h

Itinerário: Mariano Pinto (Urna), Tarumã, Rincão da Chacará, Pedreas Brancas, Figueira, Vasconcelos Remate, Mato Alto, Formiguieri, Jacaraí, Capivari, Salso, Rodoviária. Retorno itinerário inverso.