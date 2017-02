Inaugurou na última segunda, 13, o Correspondente Exclusivo Paraná Banco, que é o braço financeiro do Grupo JMalucelli, que está entre os quatro maiores empreendimentos do Paraná e entre os 200 do país. A instituição é pioneira no crédito consignado com as melhores taxas do mercado para aposentados e pensionistas do INSS, militares e servidores púbicos federais. O Paraná Banco trará também para a comunidade santiaguense crédito pessoal, seguros (automóveis, vida e imóveis) e consórcios, além de muitas outras novidades previstas para 2017.

Os sócios- proprietários

À frente da nova loja está Lucas Figueira (sócio- proprietário), oficial R2 (serviu no 19º GAC), passando por renomadas empresas como o grupo de comunicação RSCOM de Bento Gonçalves (Coordenador de TI), a Rádio Verdes Pampas (gerente operacional) e o Grupo Nicola (gerente de atenção ao cliente). Para os sócios Joziane e Lucas, o desafio agora é oferecer os melhores produtos e serviços com um atendimento de excelência aos clientes do Paraná Banco, estimulando a economia local através da concessão do crédito consciente.

A empresa está localizada na rua Bento Gonçalves, 1252, sala 2, ao lado da veterinária Pampeana. Fone: 3251-1434 e site www.paranabancoexclusivo.com.br.

Abaixo, mais fotos da inauguração.