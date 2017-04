Santiago – Proporcionar o autoconhecimento, permitir novas experiências e valorizar a cultura santiaguense. Esses são alguns dos objetivos traçados pelo professor de teatro, Pablo Damian. No final deste mês ele começará a levar a magia teatral para a realidade de crianças e adolescentes do Lar das Meninas e dos Meninos, assim como a estudantes do Colégio Apolinário, numa parceria com a professora Silvana da Rosa, a secretaria de Desenvolvimento Social e o Centro Cultural.

A proposta de Pablo é montar um espetáculo com um clássico do teatro moderno do Brasil: A Maldição do Vale Negro. O texto é do santiaguense Caio Fernando Abreu em parceria com Luiz Arthur Nunes. “É um melodrama que tem aquela mesma linguagem utilizada hoje nas novelas. É uma obra extremamente acessível. Uma peça pra rir, refletir e se emocionar, como todo o trabalho do Caio”, explica Pablo.

A previsão é de que a peça estreie em julho. A apresentação será a finalização da oficina de teatro que começa agora no final de abril. Nela os participantes terão a oportunidade de saber mais sobre improvisação e atuação, participando de exercícios teatrais que buscam a conscientização do corpo, da voz e da interação um com o outro.

Oficinas para toda a comunidade

Pablo ministra oficinas teatrais em Santiago desde o ano passado. Ele tem o apoio do Centro Cultural, onde conseguiu o espaço ideal para os encontros. As oficinas são sempre gratuitas e abertas ao público em geral. Pablo não recebe para ministrá-las, mas acredita que essa seja a sua contribuição para a cultura local. “O que me motiva a fazer essas oficinas é o contato com as pessoas, é a experiência que eu tenho com elas e a oportunidade de poder dividir o pouco do que eu sei e aprender muito mais. Não tem dinheiro ou gestão cultural que vá me promover; não tem o que pague o que eu sinto quando estou numa sala de ensaio com essas pessoas”, explica.

A primeira oficina aconteceu em abril do ano passado, que resultou na peça Tragédia Grega. Ela teve 12 inscrições e nove pessoas foram até o final. Depois, veio a oficina para a apresentação Shakespeare, na qual as 20 que começaram foram até o final. A última foi nas férias de verão e teve 30 inscritos, finalizando com 18 participações. “ As pessoas realmente foram procurar coisas diferentes para fazer nas férias e essa era a intenção. Foi uma oficina de improvisação teatral, bem leve e descontraída, diferente das outras que já havia feito”, conta.

Pela valorização da cultura local

Embora o trabalho seja feito de forma voluntária e agregue experiências pessoais e profissionais, Pablo reclama da falta de incentivo do município. “Eu cheguei aqui em Santiago há três anos com o projeto dessas oficinas, encaminhei ao responsável por essa área na prefeitura e digamos que ele foi engavetado. A princípio era para ser durante o festival Santiago Encena, mas não aconteceu. Então, resolvi encontrar uma forma de desenvolvê-lo. Entrei em contato com o Tadeu Martins e ele me conseguiu esse espaço no Centro Cultural, que é onde eu ministro as oficinas. Sou muito grato ao Tadeu e aos membros do Centro”, comenta.

Pablo é formado em Teatro pela UFRGS, é membro fundador do Teatro Geográfico (São Paulo), já participou de festivais nacionais e internacionais e foi indicado a prêmios como ator e produtor. Foi professor de teatro em projetos e escolas da região metropolitana e agora, além de trabalhar nos negócios da família, divide sua arte com diferentes grupos da cidade. “Eu estou fazendo a minha parte. Estou propondo experiências com as pessoas do município, promovendo a cultura e o conhecimento da obra dos autores daqui e acho que isso é a minha contribuição como cidadão de Santiago”, finaliza.