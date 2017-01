Santiago – É por meio da arte que a criatividade ganha asas e se liberta. Para a estagiária de Psicologia Luíza Thoniasso, isso tem um significado muito elevado e foi o que ela tentou traduzir por meio de um imenso painel que renovou a parede lateral de um prédio público de Santiago. O do Caps I Nossa Casa, instituição que atende mais de 500 pacientes na área da saúde mental.

Durante os seis meses em que fez seu estágio no Caps, a jovem Luíza estreitou laços com as pessoas em tratamento e, junto com várias delas, retratou a saída da doença mental para um estágio de saúde. Tudo é simbolizado por meio de pássaros negros que se libertam de uma gaiola para ganhar cor, vida e saúde. “É a reforma da saúde psiquiátrica”, sintetiza Luíza. Ela conta que a inspiração para o seu grafite veio um tanto do estilo pop arte de Romero Britto, outro tanto do surrealismo, de Salvador Dalí.

O resultado do grafite não só deu nova cor ao Caps, como mexeu com a própria autoestima dos pacientes, que estão percebendo um novo olhar- de admiração- das pessoas que cruzam pela calçada. Mas o trabalho não para por aí. “Agora, vou pintar do outro lado do prédio, com autorização da secretária de Saúde”, comemora Luíza.

Fonte: www.santiago.rs.gov.br

