Santiago – Vai começar a maior festa popular brasileira. O Carnaval contagia as pessoas com muita música, alegria e fantasia. E Santiago não vai ficar de fora e promete uma superfesta de 23 a 27 de fevereiro na Estação do Conhecimento. As cinco noites de diversão serão com a Via Brasil. A banda é de Pelotas e já esteve animando os santiaguenses em 2014 e 2015.

Conforme a organização, o Carnaval terá toda a estrutura de palco, som, luz, segurança, banheiros e tudo o mais para que os santiaguenses possam se divertir com toda a família. A corte que comandará as brincadeiras será a mesma do ano passado.