Abertas inscrições para cabos temporários

Santiago – A 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada já está com as pré-inscrições para a seleção de cabos temporários para este ano. A convocação está aberta até o dia 16 de março e é apenas um cadastro prévio, o que não garante a participação nas próximas etapas do processo seletivo para cadastro reserva.

As vagas são destinadas apenas a homens, entre 19 e 35 anos, que já tenham concluído o Ensino Fundamental. Para participar, o candidato deve acessar a página do 9º B. Log (clique aqui!), imprimir e preencher a ficha de inscrição e enviar uma cópia em PDF para comando@9blog.eb.mil.br.

Quem for chamado na pré-seleção deverá participar de outras etapas que vão desde a avaliação curricular até testes físicos, exames médicos, entre outros. Os aprovados participarão do Estágio Básico de Cabo Técnico Temporário para receber a graduação de cabo e prestar serviço militar temporário e voluntário na área da 1ª Bda C Mec, em 2017. O trabalho é remunerado.

Veja o edital completo clicando aqui. Outras informações: 3251-2905.