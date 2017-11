Ação Premiada: Prefeitura sorteará uma TV

Santiago – Está chegando a hora do segundo sorteio da campanha Ação Premiada neste ano, que será na quinta-feira, dia 9 de novembro. Mais de 250 mil cautelas já foram distribuídas e estão concorrendo a uma TV Sony Bravia 48 polegadas. Conforme a secretaria da Fazenda, Cristiane Vesz, as pessoas podem trocar suas notas fiscais em todas as escolas infantis e de ensino fundamental, no Hospital, na Wizard, na Biblioteca e também no setor de ICMS da Prefeitura. Cada R$ 200 em notas dão direito a uma cupom para concorrer tanto a TV, quanto ao carro que será sorteado na festa de aniversário do município, em janeiro.