Na noite de quinta, 26, a Polícia Rodoviária Federal atendeu a um acidente na BR 287, na subida do Chapadão. Um Uno, placas de Santiago, ia em direção a Jaguari e, ao desviar de um animal, invadiu a pista contrária e bateu na lateral de um caminhão de uma empresa de energia elétrica. O motorista do Uno ficou com um pequeno corte na cabeça, foi socorrido e trazido ao hospital de Santiago.