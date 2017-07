Duas motos bateram na traseira de uma carreta na subida da serra do Chapadão, sentido Jaguari/Santiago. Um dos motociclistas era Jader Eduardo Noronha Saldanha (Dico Saldanha), 52 anos, que morreu na hora. O outro ficou ferido e foi socorrido pela Samu Identificação ainda não confirmada). Dico Saldanha era bem conhecido em Santiago, trabalhava com transporte escolar e irmão do empresário e cantor Júlio Saldanha. Deixa o filho Bernardo, familiares e muitos amigos.