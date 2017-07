Acidente mata cinco gaúchos no norte do RS

A batida frontal entre um Fiesta, de Espumoso, e um Peugeot, de Tapera, matou os quatro funcionários da Stara (Cássio Rossi, Jaison Veiga, Juliano dos Santos e Renato Souza) que estavam no primeiro veículo e a dentista Maria Cecília Corazza, que dirigia o outro carro. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Fiesta, Cássio Rossi, tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o Peugeot, que pegou fogo. As cinco vítimas moravam em Tapera, cidade que decretou luto oficial por três dias.